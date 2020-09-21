والي أدرار يشرف على تنصيب رؤساء الدوائر الجدد

أشرف اليوم الإثنين، والي أدرار، بهلول العربي، على مراسيم تنصيب رؤساء الدوائر جدد، في إطار الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية.

وحضر التنصيب رئيس المجلس الشعبي الولائي، الى جانب السلطات المدنية والعسكرية بالولاية.

وتم تعيين دياب بوسماعت، رئيساً لدائرة أدرار، محمد محنون، رئيساً لدائرة شروين، بن مبيريك عبد الرحمان، رئيساً لدائرة فنوغيل.

وتم تعيين علي وردي، رئيساً لدائرة زاوية كنتة، نصر الدين عبد الحكيم ديسي رئيساً لدائرة رقان، بهلولي إبراهيم، بدائرة أولف.

وخلال كلمته رحب الوالي برؤساء الدوائر الجدد ومتقدماً بالشكر لرؤساء الدوائر السابقين، على ما بذلوه من مجهودات خدمة للتنمية المحلية.

ودعا الوالي في نفس الوقت الرؤساء الجدد المعينين إلى ضرورة تكثيف العمل الميداني والتقرب قدر الإمكان من المواطنين والإستماع لإنشغالاتهم.

كما أمر والي أدرار بالتنسيق مع مختلف فعاليات المجتمع المدني بهدف خدمة المواطنين.