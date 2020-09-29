والي أدرار يعلن عن ارتفاع حصيلة ضحايا وباء الملاريا

نفى والي ولاية أدرار العربي بهلول،خبر وجود اصابات بالكوليرا في مقاطعة برج باجي مختار، معلنا عن ارتفاع حصيلة ضحايا وباء الملاريا.

وقال العربي بهلول في بيان لمصالح الولاية أن عدد الإصابات المسجلة بالولاية هو بمرض البرداء أو الملاريا.

وأضاف أنه تم تسجيل 117 إصابة منها 3 حالات وفاة و 19 حالة تخضع للعلاج بمستشفى برج باجي مختار.

وأعلن والي أدرار عن تشكيل خلية يقظة بديوان المقاطعة الإدارية في برج باجي مختار.

واضاف ان مصالح الولاية أوفدت فرقا طبية لمعاينة المناطق الصحراوية بمحاذاة الشريط الحدودي مع ارسال 100 شريحة للكشف عن المرض كمرحة أولى.