والي أدرار يقرر غلق بعض المحلات التجارية

أمر والي ولاية أدرار العربي بهلول بغلق المحلات التجارية بسبب عدم إحترام تدابير الصحة والوقاية من فيروس كورونا.

وجاء قرار غلق بعض المحلات والمتاجر بسبب الاخلال بقواعد التباعد الاجتماعي، ويدخل هذا الإجراء في إطار التصدي لانتشار وباء كورونا كوفيد19.

ويتعلق الامر بالمحلات التجارية التالية:

قاعات الحلاقة ومحلات الحلويات التقليدية.

محلات الألبسة والأحذية والتجارة الكهرومنزلية.

محلات الأواني المنزلية ومستحضرات التجميل والعطور.

عدم الترخيص بممارسة النشاطات المجمعة BAZAR وسيكون هذا القرار ساري المفعول إبتداءا من يوم غد الاحد 3 ماي 2020 .