والي أم البواقي يأمر بإعادة ترميم قبور الشهداء

أمر والي ولاية أم البواقي، مسعود حجاج، اليوم الاثنين، بإعادة ترميم قبور شهداء المنطقة.

وقد قام صباح اليوم الوالي، رفقة مديرة المجاهدين، بزيارة عمل إلى بلدية بئر الشهداء.

وقد عاين خلالها مقبرة الشهداء التي دٌفِن بها أكبر عدد شهداء على مستوى الولاية.

أين أعطى تعليمات لتعيين مكتب دراسات لمباشرة الأشغال الخاصة بإعادة تهيئة المدخل، ترميم القبور، المساحات الخضراء و الإنارة.

كما أعطى توجيهات لكتابة أسماء الشهداء على النصب التذكاري، وإعادة ترميمه، على أن تستكمل الأشغال قبل شهر جويلية المقبل .

وعاين الوالي أشغال تهيئة الموقع التاريخي لبئر الشهداء، البئر التي قُتل بها حوالي 447 شهيدا على يد المستعمر الفرنسي .