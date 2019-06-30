والي أم البواقي يتكفل بانشغالات والد 4 توائم
تكفل والي أم البواقي، مسعود حجاج، اليوم الأحد، شخصيا، بانشغالات والد أربع توائم.
وحسب ما ورد في الصفحة الرسمية للولاية، يأتي هذا تبعا للزيارة التي قام بها مساء أمس السبت، الوالي، لمستشفى الأمومة والطفولة “محمد بومالي” بمدينة عين البيضاء.
حيثاطّلع على وضعية السيدة بوشفرة، التي وضعت أربعة توائم، كلهم في صحة جيدة، ووعد باستقبال زوجها “بوشفرة زكرياء” والد التوائم.
وقد قام باستقباله صبيحة اليوم، وتكفل بانشغالاته خاصة فيما تعلّق بالعمل و قطعة أرض.
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