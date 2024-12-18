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قناة النهار

والي أم البواقي يقبّل رأس شيخ..”ماعندناش لي يبوسو اليدين”

بقلم قناة النهار
والي أم البواقي يقبّل رأس شيخ..”ماعندناش لي يبوسو اليدين”
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والي أم البواقي يقبّل رأس شيخ..”ماعندناش لي يبوسو اليدين”

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