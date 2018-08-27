والي أولاد جلال يداهم الحقول التي تسقى بالمياه القذرة

قامت السلطات المحلية للولاية المنتدبة “أولاد جلال” صباح اليوم، بخرجة ميدانية مفاجئة، لمعاينة البساتين التى تسقى بالمياه القذرة

وقد كان على رأس المعاينة الميدانية الوالي المنتدب رفقة رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنيابة و مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني.

المداهمة كانت من أجل التحقق عن كثب الحقول الفلاحية والبساتين بأولاد جلال التي تسقى من قنوات الصرف الصحي خلسة .

وقد أكد الوالي المنتدب أن صحة المواطن خط أحمر لايمكن المساس أو اللعب بها.

مضيفا أنها توجد قوانين ردعية وصارمة في حق الفلاحين لمن تثبت إدانتهم ومن تخول لهم أنفسهم بالسقي بمياه غير صالحة.