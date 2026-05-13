والي أولاد جلال يزور ضحايا حادث المرور

تنقل دحيمي عبد الرحمان والي ولاية أولاد جلال، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات المحلية إلى مستشفى عاشور زيان ببلدية أولاد جلال للوقوف ميدانيا والإطمئنان على حالة الجرحى والمصابين إثر حادث المرور الأليم الذي وقع صباح هذا اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 46 أ في شطره الرابط بين بلدية أولاد جلال ومنطقة راس الجدر، المتمثل في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين تشغل خط تيزي وزو - حاسي مسعود وشاحنة نصف مقطورة.

وخلال الزيادة وجه الوالي تعليمات صارمة للتكفل العاجل بالمصابين وضرورة تسخير كافة الإمكانيات الطبية. والبشرية لضمان رعاية صحية مثلى، مؤكدا على المتابعة المستمرة لحالتهم إلى غاية تماثلهم بالشفاء التام.

كما عبر عن بالغ تأثره بهذا الحادث الأليم مجددا تضامنه مع كافة المصابين وعائلاتهم متمنيا الشفاء العاجل لهم. مع التذكير على أهمية تكثيف الجهود وتعزيز إجراءات الوقاية والسلامة المرورية لتفادي مثل هذه الحوادث مستقبلا.

يشار أن الحادث خلف وفاة شخص واحد 01 رحمه الله، وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. 05 أشخاص حالاتهم مستقرة بالمستشفى لاستكمال علاجهم مع تسجيل مغادرة باقي المصابين.

