والي إليزي يعزي الجزائريين وأهالي ضحايا سقوط الطائرة العسكرية                           

قدم اليوم الاربعاء والي إليزي عيس بولحية تغازيه الخالصة للجزائريين وأهالي الضحايا على مأساة حادث سقوط الطائرة العسكرية.

حيث بعث برسالة تعزية جاء في مضمونها ، أنه بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا بعظيم الاسى والحزن نبأ سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك .

ووفاة ثلة من خيرة أبناء هذا الوطن.

وأما هذا المصاب الجلل لايسع والي الولاية وسكان إليزي إلا يتقدموبتعازيهم الخالصة لعائلات الضحايا ومؤسسة الجيش الوطني الشعبي.

وللإشار، فقد سقطت طائرة عسكرية بمنطقة بوفاريك ولاية البليدة مما تسببت في وفاة 257 شهيد .