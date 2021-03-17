والي إليزي يلغي إحتفالات عيد النصر بسبب حادث المرور الأليم الذي خلَّف 4 وفيات

قرّر والي ولاية إليزي، مصطفى أغامير، إلغاء جميع الاحتفالات المنظمة بمناسبة ذكرى عيد النصر المصادفة لـ 19 مارس.

وجاء قرار الوالي تضامنا مع ضحايا حادث المرور الأليم الذي خلف وفاة 4 أشخاص ينحدرون من بلدية الدبداب الحدودية.

وحسب بيان الولاية، فإنه على أثر الفاجعة الاليمة التي أصابت ولاية إليزي في فقدان أربعة أشخاص جراء حادث المرور.

فقد تقرر إلغاء جميع مظاهر الاحتفال والتظاهر باستثناء رفع العلم الوطني بمناسبة عيد النصر الموافق لـ 19 مارس.

كما تم إيفاد الأمين العام للولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي ومدراء الصحة والشؤون الدينية ومدير التنظيم والشؤون العامة إلى جانب رئيس بلدية إليزي وأعضاء اللجنة الامنية لحضور والمشاركة في تشييع جنازة ضحايا الحادث ومواساة وتعزية أهالي الضحايا.

للإشارة فقد وقع الحادث مساء أمس الثلاثاء، على بعد 60 كلم عن مدينة إليزي، بعد اصطدام سيارة إسعاف تابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالدبداب تنقل طفل مريض وأمه و وممرضة والسائق قادمون من المقاطعة الادارية الدبداب بجمل وشاحنة نصف مقطورة تسير في الاتجاه المعاكس، وأسفر عن وفاة 4 أشخاص يقطنون بالمقاطعة الإدارية الدبداب بعين المكان.