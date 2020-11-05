والي الأغواط يأمر بغلق المدرسة الإبتدائية المسماة عثمان العربي بأفلو بسبب فيروس كورونا 

بقلم مصطفى بن مسعود، ط.خير الدين

بقلم مصطفى بن مسعود، ط.خير الدين

أصدر والي ولاية الأغواط، اليوم الخميس، قرارا يقضي بالغلق المؤقت وتعليق الدراسة في إبتدائية الشهيد عثماني العربي الكائنة ببلدية أفلو لمدة 14 يوم.

وذلك ابتداء من نهار اليوم الخميس ، كإجراء وقائي، بعد تأكد إصابة أستاذة تعمل بالمؤسسة المذكورة بفيروس كورونا.

وسيتم إخضاع كل الطاقم التربوي، الإداري والتلاميذ للحجر الصحي المنزلي مدّة 14 يوم، مع متابعة وضعهم الصحي من طرف الفرق الطبية المتنقلة.

كما ذكرت السلطات المحلية كافة المواطنين وخاصة أعضاء الأسرة التربوية، بضرورة توخي الحذر وأخذ كافة الاحتياطات والتدابير الإحترازية لكسر سلسلة العدوى بهذا الفيروس الخطير.

والحفاظ على سلامتهم و سلامة عائلاتهم، تزامنا مع الدخول الإجتماعي، وذلك بتطبيق مبدأ التباعد الجسدي، ارتداء الأقنعة الواقية والغسل المتكرّر لليدين.

يذكر انه هذه الإبتدائية تعد ثاني مدرسة معنية بالغلق بولاية الاغواط بعد مؤسسة بوڨرين علي.