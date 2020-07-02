والي الأغواط يأمر بغلق بعض المحلات التجارية وأسواق المواشي

أصدر والي ولاية الأغواط أمس، قرارات ولائية تتضمن الغلق بصفة مؤقتة للمحلات التجارية بإستثناء بعض الأنشطة على مستوى بعض الشوارع ببلديتي الأغواط وأفلو.

بالإضافة إلى الغلق مؤقت للأسواق الأسبوعية وأسواق المواشي عبر إقليم الولاية.

وتغلق بصفة مؤقتة المحلات التجارية المتواجدة بشارع الاستقلال، من مقر الفرع المحلي للسجل التجاري الى غاية نزل مرحبا، وساحة الجمهورية “رحبة الزيتون” وشارع أول نوفمبر “المقطع” ببلدية الأغواط.

كما يستثنى من الغلق الصيدليات والمخابز والمحلات التجارية لبيع اللحوم، والخضر والفواكه، والمواد الغذائية والحليب ومشتقاته مع مراعاة تدابير الوقاية لمكافحة انتشار وباء كورنا.

كما قرر الوالي الغلق بصفة مؤقتة للأسواق والأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية عبر كافة تراب الولاية.

ويستثنى من القرار الأسواق اليومية للجملة ونصف الجملة للخضر والفواكه والمواد الغذائية.

وتغلق بصفة مؤقتة المحلات التجارية المتواجدة بشارع القعدة وشارع تيارت وشارع الزاهي بن عيسى ببلدية أفلوا.

ويستثنى من الغلق الصيدليات والمخابز والمحلات التجارية لبيع : اللحوم والخضر والفواكه، المواد الغذائية والحليب ومشتقاته مع مراعاة تدابير الوقاية لمكافحة انتشار وباء كورنا.