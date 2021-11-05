والي الأغواط يزور عائلتي الشهيدين “عرباوي ابراهيم” و”بومدين أحميدة”

قام والي ولاية الأغواط عبد القادر برادعي رفقة السلطات العسكرية والمندوب المحلي لوسيط الجمهورية بزيارة إلى عائلتي الشهيدين بومدين أحميدة وصهره عرباوي ابراهيم لتقديم واجب العزاء.

وقدّ الوالي تعازيه الخالصة لأسر الفقيدين اللذين لقيا حتفهما في الحدود الجزائرية الموريتانية بعدما كانا في مهمة نقل البضائع.

وفي خضم زيارته لعائلتي الشهيدين، أعطى الوالي تعليمات لرئيس دائرة آفلو. بمنح سكن عمومي ايجاري لأرملة الشهيد أحميدة بومدين.

طالع أيضا

إستشهاد 3 جزائريين إثر قصف همجي من المغرب

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت في بيان لها، أول أمس الأربعاء، عن إستشهاد ثلاثة جزائريين بطريقة جبانة على الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا، من طرف المغرب.

وأوضح بيان الرئاسة أن عدة عناصر تشير لضلوع قوات الاحتلال المغربية بالصحراء الغربية في ارتكاب هذا الاغتيال الجبان بسلاح متطور.

كما أشار البيان الى أنه: “في الفاتح نوفمبر 2021 وفي غمرة احتفال الشعب الجزائري في جو من البهجة والسكينة. بالذكرى ال67 لاندلاع ثورة التحرير الوطني المجيدة، تعرض ثلاثة رعايا جزائريين لاغتيال جبان في قصف همجي لشاحناتهم.أثناء تنقلهم بين نواكشوط و ورقلة في إطار حركة مبادلات تجارية عادية بين شعوب المنطقة”.

هكذا عبّر أقارب وعائلات التجار الشهداء على القصف المغربي الجبان

من جهته ستنكر أقرباء وعائلات ضحايا القصف المغربي الجبان الذي راح ضحيته 3 مواطنين جزائيين عزل يعملون في مجال النقل. وذلك على الحدود مع الصحراء الغربية وموريتانيا في غمرة إحتفال الشعب الجزائري بالذكرى الـ67 لاندلاع ثورة التحرير الوطني المجيدة.

وجاء خبر الإعلان عن إستشهاد الضحايا الـ 3 ويتعلق الامر بكل من أحميدة بومدين من مواليد 1973 متزوج واب لـ 9 أبناء يعمل في مجال النقل وينحدر من بلدية عين ماضي بولاية الاغواط. بالإضافة إلى ابراهيم عرباوي من مواليد 1987 وينحدر من افلو بولاية الأغواط. وأيضا اشطم أحمد من مواليد 1986 ينحدر من ولاية ورقلة. كالصاعقة على أقرباءهم وعائلاتهم.

ليخرج بعدها ذويهم معبرين عن عضبهم من القصف المغربي لشاحنات تجارية جزائرية كان يعمل عليها مدنيين عزل يقومون بتموين القاطنين في المناطق الصحراوية الحدودية.حيث استنكر أخ الشهيد أحمد شطم هذا العمل الاجرامي والاعتداء الجبان على أناس عزل أبرياء.