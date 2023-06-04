والي الأغواط يعزي عائلة لخضر عكاري ضحية السيول

قام والي ولاية الأغواط فضيل ضويفي صبيحة اليوم الأحد، بتقديم واجب العزاء و المواساة لعائلة الفقيد “لخضر عكاري” المقيم قيد حياته ببلدية قلتة سيدي سعد.

ورافق الوالي، أعضاء اللجنة الأمنية وبعض النواب بالمجلس الشعبي الوطني، والسلطات المحلية لدائرة وبلدية قلتة سيدي سعد.

وتوفي الفقيد يوم أمس السبت، على إثر الحادث الأليم الناجم عن التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة، رفقة الفقيد عمام أرزقي. المقيم قيد حياته ببلدية برج الكيفان، ولاية الجزائر.

حيث قامت مصالح الحماية المدنية بإنتشال جثتي شخصين جرفتهما السيول في الأغواط.

وحسب الحماية المدنية الضحيتان كانا على متن سيارة سياحية بمنطقة وادي الطويل بين بلدية البيضاء وقلتة سيدي سعد.

الضحيتين يبلغان من العمر 61 سنة و50 سنة تم نقلهم إلى المصالح الاستشفائية.