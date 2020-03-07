والي الأغواط يقوم بزيارات فجائية للمؤسسات الصحية بالولاية

مواصلة للزيارات الميدانية، قام والي ولاية الأغواط، عبد القادر برادعي، عشية اليوم السبت بزايارة مفاجئة لأحد المؤسسات الصحية بالولاية.

وقام الوالي بزيارة المؤسسة الصحية بحاسي الدلاعة، بشكل فجائي، وذلك قصد الوقوف شخصيا على نوعية الخدمات المقدمة للمرضى.

في هذا الصدد، زار الوالي العيادة المتعددة الخدمات ” المجاهد المرحوم قويدر الحاج مبروك ” بحاسي الدلاعة، أين سجل النقائص المتمثلة فيما يلي:

غياب مسؤولي العيادة، غياب الطبيبة المناوبة، غياب سائق سيارة الإسعاف، انعدام الحراسة، حضور عون شبه طبي واحد، نقص النظافة.

وأمام هذه الحالة من التسيّب وعدم الانضباط، تم اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية تجاه المقصّرين.