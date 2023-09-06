قناة النهار والي الأغواط يوبخ مدير اقامة جامعية عن وضعية الطابور.. “الطالب راه إطار المستقبل علاش دايرلو هكذا” بقلم قناة النهار نشر في 06 سبتمبر 2023 - 22:27 الجزائر شارك غرِّد أرسل 133 0 رابط دائم : https://nhar.tv/5ovDa اقرأ أيضا غليزان: طاولات الإسكافيين ... قبلة ذوي الدخل الضعيف لتصليح أحذية أبنائهم التلاميذ قناة النهار 06 سبتمبر "فانتازيا لاند" فضاء سينمائي ترفيهي يقود الزائرين في رحلة عبر الزمن قناة النهار 29 أوت صريح جدا: هذه هي شروط الجزائريين في إختيار شريك حياتهم قناة النهار 05 سبتمبر طالع هابط: شاهد سياسة البريكولاج في سكنات عدل بالمدية .. "بنايات الموت" قناة النهار 05 سبتمبر الأكلات الشعبية.. ملاذ العائلات خلال الليالي الصيفية بلالة ستي بتلمسان قناة النهار 23 أوت صريح جدا: رأي الأولياء حول تعميم تدريس اللغة الإنجليزية في المؤسسات التعليمية قناة النهار 06 سبتمبر المدير العام لإدارة السجون يشرف على تسليم 15 ألف مأزر لفائدة الأطفال والمعوزين قناة النهار 06 سبتمبر أول تعليق لوزير الخارجية حول رفض عضوية الجزائر في مجموعة بريكس قناة النهار 29 أوت أمطار ورياح قوية مع بحر هائج الحرارة في هذه المناطق قناة النهار 27 أوت مع كثرة التنقل.. تحديد ميزانية خاصة لاستهلاك البنزين في فترة الصيف قناة النهار 20 أوت