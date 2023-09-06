إعــــلانات
قناة النهار

والي الأغواط يوبخ مدير اقامة جامعية عن وضعية الطابور.. “الطالب راه إطار المستقبل علاش دايرلو هكذا”

بقلم قناة النهار
والي الأغواط يوبخ مدير اقامة جامعية عن وضعية الطابور.. “الطالب راه إطار المستقبل علاش دايرلو هكذا”
الجزائر
  • 133
  • 0
رابط دائم : https://nhar.tv/5ovDa
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر