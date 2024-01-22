والي الاغواط يقدم واجب العزاء لعائلة الطالبة المرحومة “آسيا عبد القادر

تنقل والي ولاية الاغواط فضيل ضويفي، أمسية اليوم الى المستشفى المختلط “العقيد لطفي” بالأغواط، لتقديم واجب العزاء لعائلة الطالبة المرحومة “آسيا عبد القادر”.التي وافتهاالمنية صبيحة اليوم بالإقامةالجامعية محمد قوجال.

الوالي كان مرفوقا بكل من رئيس جامعة عمار ثليجي، ومدير المدرسة العليا للأساتذة “طالب عبد الرحمن”، مدير الخدمات الجامعية، مدير الصحة والسكان، مدير المستشفى.

وتوفيت طالبة جامعية “ع. آ” والبالغة من العمر 20 سنة تنحدر من ولاية تيارت دهسا بشاحنة تموين. وتدرس في قسم السنة الثالثة بالمدرسة العليا للأساتذة طالب عبد الرحمن بالأغواط.