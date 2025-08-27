إعــــلانات
أخبار الجزائر

والي البليدة: إجلاء 36 عائلة كإجراء إحترازي والوضع متحكم فيه

بقلم أمينة داودي
والي البليدة: إجلاء 36 عائلة كإجراء إحترازي والوضع متحكم فيه
  • 312
  • 0

كشف والي ولاية البليدة، إبراهيم أوشان، أن حريق منطقة الشريعة عاد للإندلاع على الساعة 01:00 صباحا بعد إخماده أمس. وتم تجنيد كل الوسائل للتحكم في الحريق.

وأضاف والي البليدة في تصريح “للنهار”، أنه تم إجلاء 36 عائلة كإجراء احترازي ولا وجود لأية خسائر بشرية. كما أنه لم تتضرر أي عائلة من الحريق والإجلاء كان احترازيا.

وأوضح الوالي في سياق ذي صلة، أن الرياح القوية صعّبت عملية الإخماد و صعبت من مهمة مشاركة الطائرات في العملية. كما أن الوضع متحكم فيه ونأمل في أن تتوقف الرياح ليكون التدخل أكثر فاعلية.

div>

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/VQlKo
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر