والي البليدة السابق مصطفى العياضي يمثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد

مثل صبيحة اليوم أمام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي المختص في مكافحة الحريمة الاقتصادية والمالية بمحكمة سيدي امحمد مصطفى العياضي والي بليدة السابق.

وتم سماع السماع للعياضي والتخقيق معه في قضايا فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة واساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية.

ولايزال التحقيق القضائي مفتوح على مستوى هذه المحكمة حول شبهات الفساد.

وللتذكير مصطفى العياضي أنهيت مهامه سنة 2018 من ولاية البليدة حيث لا تزال جلسة التحقيق متواصلة معه.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها النهار اونلاين من مصادر موثوقة فإن جلسات الاستماع و التحقيق مع العياضي ستتواصل لاحقا وفقا لسيرورة التحقيق القضائي المفتوح