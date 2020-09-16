والي البليدة: توزيع 2300 سكن “عدل”.. وسننتهي من القضية هذه السنة

كشف والي ولاية البليدة، كمال نويصر، أنه سيتم توزيع 2300 سكن بصيغة “عدل” ، مضيفا أنه سيتم الإنتهاء من قضية مكتتبي عدل بالبليدة في 2020.

وأبدى الوالي على هامش إنعقاد الدورة العادية الثانية لمجلس الشعبي الولائي غضبه في وجه رؤساء الدوائر لعدم قيامهم ببذل مجهود لخدمة المواطن وحل قضية قوائم السكن.

كما استغرب الوالي ببقائهم في مكاتبهم دون تكليف انفسهم النزول للميدان باستثناء رئيس دائرة البليدة الذي اثنى عليه وعلى كل مجهوداته بالرغم من انه منصب منذ اشهر.

وكشف الوالي انه سيتم توزيع 2300 سكن عدل قبل نهاية السنة الحالية ببلدية بوعينان الواقعة شرق البليدة، مؤكدا أن قضية مكتتبي عدل 2013 بالبليدة ستنتهي بإسكانهم قبل نهاية 2022.

وأكد ذات المسؤول أن تأخر بعض المشاريع السكنية راجع الى توقف بعض الورشات عن العمل بسبب ازمة كورونا التي ضربت البلاد ،بالاضافة الى وجود بعض المشاكل وصعوبا.

وأكد الوالي ان وزير الطاقة السابق عرقاب كان له دور كبير في توصيل الكهرباء والغاز للسكنات بوعينان وحرصه شخصيا على متابعة ملف الغاز والكهرباء.

أما ما يتم تداوله مؤخرا من معلومات مغلوطة حول وجود سكنات عدل بوعينان جاهزة ولم يتم توزيعها نفى هذا الاخير ذالك جملة وتفصيلا.

وعن قضية رفض بعض مكتتبي عدل سكنات سيدي سرحان بحجة بعدها عن مدينة وعزلتها، رد كمال نويصر ان المسافة بين بوعينان وسيدي سرحان 1.5 كلم فقط.

وبخصوص انطلاق مشاريع سكنات تساهمي بالبليدة اكد الوالي ان بداية مشاريع سكن تساهمي مرهون بحل مشكل العقار بالولاية ،حيث يتم البحث عن ارضية في كل بلدية لانطلاق مشاريع او يتم تجمعهم كل تلك المشاريع ببلدية مفتاح