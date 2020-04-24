والي البليدة: سيتم الترخيص ببعث الأنشطة الصناعية والفلاحية تدريجيا

أعلن والي ولاية البليدة، كمال نويصر، اليوم الجمعة أنه سيتم الترخيص ببعث الأنشطة الصناعية و الفلاحية بشكل تدريجي.

وقال نويصر، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الإجراء يأتي عقب رفع قرار الحجر الصحي الشامل الذي استمر شهر للحد من تفشي قيروس كوفيد-19 و تعويضه بالحجر الجزئي.

وأضاف الوالي أنه “تقرر عقب رفع الحجر الصحي الشامل على الولاية الترخيص ببعث الأنشطة الصناعية والفلاحية بشكل تدريجي”.

وأشار الوالي في السياق ذاته “أن اللجنة الولائية الموسعة المكلفة بمنح التراخيص حددت جملة من الشروط الواجب الإلتزام بها من قبل المتعاملين الناشطين في المجال الصناعي أهمها التقليل من فرق اليد العاملة مع الحرص على تطبيق إجراءات الوقاية من خلال احترام مسافة الأمان بين العمال وكذا ضمان نقلهم عن طريق حافلات النقل الجماعي”.

وأوضح الوالي ان “القرار سيشمل شبكة نقل البضائع والمواد الأولية الضرورية لاعادة بعث النشاط الصناعي”.

مؤكدا ايضا أنه “سيتم الترخيص لإستئناف العديد من الأنشطة الهامة”.