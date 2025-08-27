والي البليدة في جبال الشريعة للوقوف على عمليات إخماد الحرائق

تنقل والي البليدة، إبراهيم أوشان، صبيحة اليوم الأربعاء، بحضور مدير الحماية المدنية، للوقوف على ومتابعة عملية الإخماد بمكان نشوب الحرائق.

وجاء في منشور ولاية البليدة، أن “في حدود الساعة الخامسة صباحا ليوم الأربعاء تنقل الوالي للوقوف على ومتابعة عملية الإخماد بمكان نشوب هذه الحرائق”. كما دعت المواطنين إلى عدم الصعود والتنقل إلى منطقة الشريعة وهذا من أجل الحفاظ على سلامة وارواح المواطنين.

اندلع حريق مهول، صباح اليوم الأربعاء، في جبال الشريعة بولاية البليدة. وحسب الحماية المدنية، فإن الحريق توزع عدة مواقع، بسبب سرعة الرياح.

كما اضاف بيان الحماية، أنه تم إجلاء و إبعاد عدة عائلات قاطنة في جبال الشريعة بسبب الحريق.

في حين، لا تزال عمليات اخماد النيران متواصلة إلى غاية اللحظة.

وتدعمت فرق التدخل بالرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية المدية، والوحدة الوطنية للتدريب و التدخل. والمفرزة الجهوية لمكافحة حرائق الغابات لولاية الشلف والبويرة.

كما تم تخصيص 6 طائرات اخماد AT802، وطائرتي إخماد BE200 التابعة للجيش.

وجهت مصالح الحماية المدنية، لولاية البليدة، نداء مستعجل، بسبب الحرائق التي اندلعت في جبال الشريعة. والتي لا تزال عمليات الاخماد فيها متواصلة.

ودعت الحماية المدنية، من خلال النداء المواطنين، إلى عدم الصعود إلى منطقة شريعة. و هذا من أجل السلامة.