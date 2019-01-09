والي البليدة يأمر بإعداد ونشر قوائم المستفيدين من 200 مسكن عمومي إيجاري ببني تامو

أمر والي البليدة، يوسف شرفة، بإعداد ونشر قوائم المستفيدين من 200 مسكن عمومي إيجاري، بحي 05 شهداء، ببني تامو، قبل نهاية الثلاثي الاول من 2019.

وخلال، زيارته لمشروع إنجاز 200 مسكن عمومي إيجاري، بحي 05 شهداء، والذي وصلت نسبة الأشغال به 70%، دعا لإعداد القوائم ونشرها، قبل نهاية الثلاثي الأول لسنة 2019.

كما عاين مشروع إنجاز المجمع الرئيسي للصرف الصحي، على مسافة 720 متر، طولي بحي الزاوية، الذي كلف خزينة الدولة مليار و900 دينار.

بما فيها حي 150 مسكن إيجاري عمومي، في طور الإنجاز، لربطه بمحطة تصفية المياه الصرف الصحي، ببوفاريك.

وببلدية واد العلايق، عاين مشروع إ نجاز 600 مسكن عمومي ايجاري، بحي ابراهيم، الذي يعرف تأخر في الأشغال بسب توقف الورشة.

وفي هذا السياق، طلب الوالي، من مدير الديوان الترقية و التسيير العقاري للولاية، عن تنظيم جلسة عمل مع المؤسسة المنجزة، هذا الأسبوع، لإيجاد الحلول المناسبة لهذا المشكل، وايفاده بالتقرير حول الموضوع.

للعلم أن نسبة الأشغال به، بلغت 60%.