والي البليدة يأمر بتعليق هذه النشاطات التجارية لمدة 15 يوما

قرر والي ولاية البليدة، كمال نويصر، تعليق بعض النشاطات التجارية لمدة 15 يوما، على مستوى إقليم الولاية.

وحسب بيان للولاية، سيتم تعليق النشاطات التجارية التالية: الأسواق والأسواق الأسبوعية، وأسواق الماشية والمراكز التجارية المحددة في التنظيم المعمول به، وأماكن تمركز المحلات التجارية.

وأضاف البيان، أنه يتوجب على مصالح الرقابة المؤهلة التطبيق الصارم للعقوبات التي ينص عليها القانون، والتنظيمات المعمول بها.

مشيرا إلى أنه يترتب على مخالفة أحكام هذا القرار، العقوبات المنصوص عليها قانونا.

كما يكلف كل من الأمين العام للولاية ومدير التنظيم والشؤون العامة وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للولاية ورئيس الأمن للولاية ورؤساء الدوائر ومدير التجارة ومدير المصالح الفلاحية والمفتش البيطري ومدير الصحة، ومديرة البيئة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.