والي البليدة يأمر برفع القمامات وتنظيف الشوارع تفاديا لإنتشار الأمراض والأوبئة

أمر والي ولاية البليدة مصطفى العياضي اليوم الأربعاء المسؤولين المحليين على مستوى25 بلدية بتراب الولاية بتكثيف الجهود لتنظيف الأحياء والشوارع

حيث أعطى تعليمات صارمة من أجل رفع القمامة،تفاديا لإنتشار الأمراض والأوبئة بعد التأكد من سلامة مياه الشرب والمنتجات الفلاحية.

وأوضح والي الولاية خلال أشغال مجلس تنفيذي تطرق للإجراءات المتخذة لمحاصرة داء الكوليرا أن التحاليل المخبرية اليت أجريت على المياه سليمة ولا تشكل اي خطر على الصحة.

وأشار الوالي أن التحاليل أثبتت أن الخضر و الفواكه سليمة من أية بكتيريا قد تشكل خطرا على صحة الإنسان.

أين سيتم غدا إطلاق حملة نظافة على مستوى بلديات الولاية الــ 25 لرفع جميع النفايات المتراكمة لاستكمال العملية الاستدراكية التي باشرتها المؤسسة العمومية “متيجة نظافة” السبت المنصرم.

أين أسفرت عن القضاء على العديد من النقاط السوداء التي شوهت المنظر العام للولاية فضلا عن مخاطرها الكبيرة على الصحة العمومية.