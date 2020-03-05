والي البليدة يأمر بزيادة عدد الأطباء والحفاظ على نظافة مستشفى بوفاريك

تفقد والي ولاية البليدة كمال نويصر في زيارة سرية وللمرة الثالثة حالة المرضى المصابين بفيروس كورونا والمشتبه في اصابتهم بالفيروس.

وتفقد الوالي نويصر مصلحة الامراض المعدية والمتنقلة بمستشفى بوفاريك الواقع شمال ولاية البليدة.

حيث شدد على ضرورة زيادة عدد الاطباء والمختصين النفسنيين والممرضين وتوفير كل الامكانيات البشرية والمادية لرعاية المرضى. كما توجه الى مصلحة للاطمئنان على ضروف اقامة المرضى و مراعات المصابين بفيروس كورونا و معاينة المستشفى في اطرافها.

وأمر الوالي بالحفاظ على النظافة المكان والوقاية من أي إخطار تصيب المواطنين.