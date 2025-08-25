والي البليدة يتنقل إلى جبال الشريعة لمتابعة عملية إخماد الحرائق

تنقل والي الولاية إبراهيم أوشان في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الإثنين، للوقوف على عملية الإخماد بمكان نشوب هذه الحرائق.

للإشارة، نشبت عدة حرائق على مستوى كل من منطقة حقو فرعون ومنطقة بني علي ببلدية الشريعة،

وتواصل مصالح الحماية المدنية، تحت قيادة مدير تنظيم وتنسيق العمليات بالمديرية العامة للحماية المدنية، عمليات الإخماد بتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية. مدعمة بالوحدة الرئيسية، والمركز المتقدّم بالشريعة، والرتل المتنقّل لمكافحة حرائق الغابات لولاية البليدة. والرتل المتنقّل لمكافحة حرائق الغابات للوحدة الوطنية، والرتل المتنقّل لمكافحة حرائق الغابات لولاية المدية. بالإضافة إلى المفرزة الجهوية لحرائق الغابات بالشلف. مع تسخير كافة الموارد المادية، ومدعومة بأفراد الجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وأعوان محافظة الغابات.