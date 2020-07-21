والي البليدة يثني على مجهودات الأطباء ويدعمهم بفرق طبية وسائل لمحاربة الوباء

قام والي ولاية البليدة بزيارة عدد من مصالح كوفيد 19 بمختلف مستشفيان الولاية لرفع من معنويات الاطباء في هذه الظروف الصحية صعبة التي تعيشها البلاد.

كما تم تدعيم المصالح الاستشقائية المخصصة للتكفل بفيروس كوفيد 19 على مستوى كل من مستشفى فرانز فانون الجامعي و مستشفى ابراهيم تريشين(الفابور سابقا) الواقعتين بوسط مدينة البليدة.

بالاضافة الى مستشفى بوفاريك الكائن شمال الولاية، و مفتاح شرق البليدة وكذا مستشفى العفرون بغرب الولاية بفرق من الاطباء التابعين للصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الاجراء لمواجهة الجائحة.

و في هذا الإطار قام والي الولاية كمال نويصر رفقة مدير الصحة و السكان بالولاية بزيارة مصلحة علم الاوبئة و الطب الوقائي بمستشفى الجامعي فرنز فانون البليدة لطمأنة الاطباء بتدعيم المصالح المخصصة للتكفل بفيروس كوفيد 19 بفرق طبية اضافية.

مع توفير كل الوسائل الضرورية للتكفل الافضل بالمصابين،كما اثنى على جهودهم و مواصلة العطاء في هذه الظروف و تشجيعهم على الصمود في مواجهة هذا الوباء.