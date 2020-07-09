والي البليدة يجتمع باللجنة العملياتية المكلفة بالتحقيقات الوبائية وبمتابعتها

استقبل والي ولاية البليدة كمال نويصر بمقر الولاية رئيس اللجنة العملياتية المكلفة بالتحقيقات الوبائية وبمتابعتها البروفيسور بلحسين محمد.

وحضر الإجتماع رفقة البروفيسور بلحسينكل من الدكتور ايت ويلي والدكتورة هنون، وكذامدير الصحة للولاية والبروفييسور بوعمرة، وهذا في اطار العمليات التفقدية.

كما كشف رئيس اللجنة للوالي انه لم يسجل اي ملاحظات مشيدا بعمل الفرق الطبية من حيث التنسيق من خلال تفقده للمصالح المخصصة لمرضى كوفيد 19.

وفي ذات السياق حث الوالي على ضرورة تكثيف التحقيقات الوبائية لكشف اكبر عدد من الحالات بولاية البليدة.