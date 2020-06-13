والي البليدة يرخص بإستئناف نشاط سيارات الاجرة ابتداء من الإثنين القادم

قرر والي ولاية البليدة كمال نويصر اليو السبت الترخيص بإستئناف أصحاب نشاطات النقل بسيارات الأجرة الفردية داخل المحيطات الحضرية وبأقليم الولاية فقط.

ووفق بيان لمصالح الولاية فإن الترخيص بإستئناف أصحاب سيارات الأجرة الفردية نشاطاتهم سيكون ابتداءً من يوم الإثنين 15 جوان.

كما اشار البيان انه تم إتخاذ عدة إجراءات وقائية وإحترازية يتوجب على أصحاب سيارات الأجرة التقيد بها وهي:

خضوع سائقو سيارات الأجرة الفردية لفحوصات طبية منتظمة.

وضع زجاج واقي من مادة plexy glace، يفضل بين السائق والزبون.

ضرورة ارتداء القناع الواقي بالنسبة لكل من السائق والزبون.

وضع المحلول المطهر تحت تصرف الزبائن.

تحديد عدد الأماكن بزبون واحد لكل عملية نقل.

وجوب جلوس الزبون بالمقعد الخلفي للسيارة.

التنظيف التلقائي لمساند الذراع والمقبض ومساند الرأس للسيارة.

وألزم بيان الولاية، أن تكون مقاعد سيارة الأجرة مغطاة بأغلفة بلاستيكية، كما يتعين تطهيرها تلقائيا بعد كل عملية نقل.

وأكد الوالي على ضرورة الاحترام الصارم لمجمل الشروط الصحية والوقائية المذكورة، وعدم الامتثال لهذه القواعد سيؤدي الى الوقف الفوري للنشاط .

مع التطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.