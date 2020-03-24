والي البليدة يصدر بيانا حول الحجر الصحي الشامل لسكان الولاية

أصدر والي ولاية البليدة اليوم الثلاثاء بيانا حول الحجر الصحي الشامل بالولاية والذي سيدوم طيلة 10 ايام.

وأكد الوالي في ذات البيان ان الاحتياجات الأساسية للمواطنين تبقى مضمونة تفاديا لأي اختلالات كما تم التكفل بالمحاور الأساسية التالية:

ضمان التغطية الصحية من خلال ديمومة سير المرافق وكذا التأطير الطبي

إستفاذة مستخدمي الصحة العمومية من رخص خاصة تضمن تواجدهم بأماكن العمل.

ضمان تقديم الخدمات الخاصة ببيع المواد الصيدلانية وكذا التمويل لفائدة الصيدليات.

ضمان التموين التزود بالمواد الغذائية الأساسية ومواد التنظيف والتعقيم من خلال الحفاظ على سلسلة الإنتاج و التوزيع.

إستفاذة مراكز الإنتاج من رخص نقل المواد الأولية وكذا المنتوج بهدف ضمان تموين السوق.

علما ان نقاط البيع تبقى مفتوحة على ان تدعم بمبادرات البيع المباشر على مستوى الاحياء.

وأشار الوالي إلى أن نفس الإجراء يخص توزيع المواد الاساسية الاخرى “الخضر والفواكه،الحليب واللحوم”.

تنقل الموطنين والمواطنات خارج المنزل مشروط بوجود مبرر مقبول ويجب ان يقتصر على فردا واحدا من العائلة لقضاء الحاجيات اليومية.

ويستحسن تقديم وثيقة للحالة المدنية في حالة خضوعه لدراسة الوضعية من طرف المصالح المختصة.