والي البليدة يعاين مكان حادث احتراق مخزن البلاستيك

انتقل والي ولاية البليدة، يوسف شرفة، مرفوقا بالسلطات المحلية اليوم الاثنين، الى مكان حادث الحريق بمصنع تحويل البلاستيك ببرمضان بلدية الشبلي دائرة بوعينان.

والتقى الوالي بمواطني المنطقة، أين اعلمهم أنه اسدى تعليمات، لإتخاذ كل الإجراءات الصحية، خاصة منها ما يتعلق بالتكفل النفسي بالعائلات.

و هذا بإيفاد طاقم طبي و مسؤولي قطاع البيئة مباشرة، بعد وقوع الحادث، إضافة إلى إنجاز طريق محوري لإجتياز الطريق.