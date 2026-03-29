والي البليدة يعزي في وفاة الرئيس الأسبق اليامين زروال

قدم والي البليدة، جمال الدين حصحاص، تعازيه لعائلة الفقيد اليامين زروال رئيس الجمهورية الأسبق.

وجاء في التعزية “على إثر وفاة رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال، يتقدم والي ولاية البليدة، جمال الدين حصحاص. باسمه الخاص وباسم مواطني وإطارات وموظفي الولاية، بأصدق عبارات التعازي. وأخلص مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد وكافة الشعب الجزائري. راجياً من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن السلوان”.

﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

