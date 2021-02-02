والي البليدة يقرار تمديد الحجر إلى غاية العاشرة مساء وغلق محلات إلى التاسعة

قرر والي ولاية البليدة تعديل مواقيت الحجر الصحي عبرإقليم الولاية من العاشرة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا من يوم الموالي.

ووفق بيان مصالح الولاية سيكون قرار تكييف تدابير الحجر الصحي ساري المفعول بداية من يوم غد الأربعاء 3 فيفري 2021

القرار جاء تنفيذا لتعليمات من وزير الداخلية والجماعات المحلية

كما قررت مصالح الولاية إعادة فتح القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية، وكذا بفتح أماكن الاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ.

مصالح الولاية قررت تمديد نشاط المحلات التجارية إلى غاية التاسعة ليلا يمس القرار الانشطة التالية:

تجارة الأجهزة الكهرومنزلية والأدوات المنزلية.

محلات المفروشات وأقمشة التأثيث.

محلات اللوازم الرياضية وتجارة الألعاب واللعب.

قاعات الحفلات للرجال والنساء وتجارة المرطبات والحلويات.

المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع.