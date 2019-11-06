والي البليدة يقرر غلق مفرغة بوڨرة وتحويلها الى فضاء بيئي

كشف يوسف شرفة والي ولاية البليدة ان المفرغة العمومية لبلدية بوڨرة سيتم غلقها بشكل نهائي خلال السداسي الاول من سنة 2020 والتي وصلت نسبة استغلالها 80% من قدرتها الاستيعابية.

مؤكدا خلال زيارته يوم الاربعاء الى بلدية الابعاء شرق البليدة ان مشروع انجاز مفرغة عمومية بالأربعاء قد وصلت نسبة الأشغال بها 80%.

وانه سيتم اجراء دراسة عن طريق مكتب دراسات مختص لتهيئة هذه المساحة كليا و تحويل كل مفرغة بوقرة و مفرغة القديمة بالاربعاء الى فضاء بيئي نظيف يستفيد به المواطنين.

كما تم الإعلان عن طلب العروض لإنجاز مركز للردم التقني بالولاية ،بالإضافة الى توفير الغلاف المالي لإنجاز مركزين اخرين.

الى جانب ذلك طلب رئيس الهيئة التنفيذية للولاية من رؤساء البلديات انشاء مفرغات عمومية على مستوى كل بلدية وفقا للمعاير المعمول بها دوليا.

مما تراعي شروط الصحة العمومية و حماية المحيط بالتنسيق مع المجتمع المدني و الجمعيات ذات الطابع البيئي و المواطنين.