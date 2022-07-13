والي البليدة يكرم أبطال الألعاب المتوسطية

كرم والي ولاية البليدة، كمال نويصر، الرياضيين المتوجين بميداليات في الطبعة الـ19، من ألعاب البحر المتوسط، وهران 2022.

ومن أبرز الرياضيين الذين تم تكريمهم من طرف الوالي نويصر، الملاكمة رميسة بوعلام، المتوجة بذهبية في الملاكمة، وفاطمة هجالة، برقى سفيان.

وصرح الوالي نويصر، خلال هذا التكريم: “الجزائر قوية بشبابها وشاباتها، ونحن قمنا بواجبنا فقط من أجل دعمهم”.

ومن جهتهمخ أبدى الرياضيين المكرمين، استحسانهم لهذه الخرجة من والي ولاية البليدة كمال نويصر، ودعمه لهم.