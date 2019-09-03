والي البليدة ينهي مهام رئيس بلدية بن خليل

للإشارة فقذ بثت قناة النهار سابقا إحتجاجات مواطنين بخصوص السكن بعين عائشة.
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تم اليوم الثلاثاء، تنصيب مديرين جديدن لجامعتي قسنطينة 1 و2 عبد الحميد مهري والإخوة منتوري.
وقد تم تنصيب مدير جامعة ميلة عبد الوهاب شمام مديرا جديدا…
تمكنت غواصو الحماية المدنية في تلمسان، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة الغريق المفقود منذ 4 أيام بشاطئ سيدي يوشع.
وتم تحويل جثة الغريق الى مصلحة حفظ…
أنهى والي ولاية البليدة يوسف شرفة مهام رئيس بلدية بن خليل بسبب تورطه في قضايا الفساد وسوء التسير.
للإشارة فقذ بثت قناة النهار سابقا إحتجاجات مواطنين…
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