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والي البليدة ينهي مهام رئيس بلدية بن خليل

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والي البليدة ينهي مهام رئيس بلدية بن خليل
بقلم أمينة داودي

أنهى والي ولاية البليدة يوسف شرفة مهام رئيس بلدية بن خليل بسبب تورطه في قضايا الفساد وسوء التسير.

للإشارة فقذ بثت قناة النهار سابقا إحتجاجات مواطنين بخصوص السكن بعين عائشة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=695586

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