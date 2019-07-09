والي البليدة ينهي مهام مدير وحدة الجزائرية للمياه ذبي أحمد

أنهى والي ولاية البليدة، يوسف شرفة مهام مدير وحدة البليدة للجزائرية للمياه ذبي أحمد .

على خلفية الأعطاب المتكررة والتي تسببت في تذبذب توزيع المياه الصالحة للشرب.

وأوضح المصدر أنه تنفيذا لتعليمات الوالي المتعلقة بالسهر على استمرارية الخدمة العمومية، قام الأمين العام للولاية، كمال الدين كربوش ،مرفوقا بمدير الموارد المائية للولاية بزيارة ميدانية للوقوف على عمل فرق التدخل والصيانة المكلفين بتصليح الأعطاب التقنية، أعقبه تذبذب في التوزيع المياه الصالحة للشرب.

حيث تقرر في إطار الحفاظ على ديمومة المرفق العام و مصلحة المواطنين إنهاء مهام مدير الجزائرية للمياه لولاية البليدة ذبي أحمد.

من جهة ثانية أمر رئيس بلدية البليدة بغلق خزان مائي تحفظا بسيدي عاشور يشتبه بتلوثه.