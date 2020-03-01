والي البليدة ينهي مهام مير بني مراد

انهى والى ولاية البليدة، كمال نويصر، مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بني مراد قداح محمد، بسبب متابعته في قضية التزوير واستعمال المزور.

ويعتبر هذا التوقيف، هو الثاني في ظرف أسبوع، من طرف والي البليدة والذي تم تنصيبه منذ أقل من شهرين على رأس الجهاز التنفيذي بالولاية.

وتم توقيف رئيس بلدية قرواو، كمال بوزار، الأسبوع الماضي، والمتابع هو الاخر في قضايا الفساد.

كما تم صبيحة اليوم الأحد، انتخاب ليلى بن زينب، كرئيس للمجلس الشعبي البلدي ببني مراد، خلال المداولة الاستعجالية.

وصوت لصالح ليلى بن زينب، 12 عضو من أصل 18 عضو .

للإشارة فان رئيس الجديد لبلدية بني مراد، كانت نائبة مكلفة بالشؤون الإجتماعية لبلدية بني مراد.