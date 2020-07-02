والي البليدة يوزع 50 ألف كمامة واقية على جمعيات ويشارك في حملة تحسيسية

اشرف والي ولاية البليدة كمال نويصر على توزيع 50000 قناع واقي على عدد من ممثل المجتمع المدني بولاية البليدة كهبة تقدمت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لفائدة الولاية.

كما شارك المسؤول الاول على الجهاز التنفيذي في عملية التوزيع كمامات على المواطنين بمختلف شوارع البليدة.

العملية جرت بحضور كل من رئيس الامن الولائي ورؤساء الدوائر ، وفي ذات السياق اكد الوالي ان العملية تعتبر الثانية من نوعها كاجراء تحسيسي وتوعوي.

وطلب الوالي من ممثلي الجمعيات توزيع هذه الاقنعة على الفئات المحرومة والمناطق المعزولة من أجل إحترام الإجراءات الوقائية.