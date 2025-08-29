والي البليدة يُعاين جهود إخماد حريق غابة الشريعة

زار والي ولاية البليدة، إبراهيم وشان، اليوم الجمعة، موقع حريق غابة الشريعة لمعاينة آخر اللمسات النهائية للقضاء على الحريق.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تتواصل في الموقع عمليات معالجة النقاط، والتقليب. والتبريد لبقايا الجمر، بهدف منع أي اشتعال جديد.

وتجري هذه العمليات تحت إشراف مباشر من مدير تنظيم وتنسيق العمليات، ومدير الوقاية، ومدير الحماية المدنية لولاية البليدة.

يُذكر أن الوالي كان قد أمر وأشرف ميدانيًا على إطلاق مخطط تنظيم النجدة للولاية. بالتعاون مع السلطات العسكرية والأمنية والمدنية.

وقد قدم الوالي دعمًا حقيقيًا لجميع عمليات الإطفاء والإجلاء التي نفذتها كوادر وأعوان الحماية المدنية، تحت إشراف المدير العام للحماية المدنية.