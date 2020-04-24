والي البليدة: 147 ألف عائلة استفادت من المساعدات الغذائية منذ بداية الحجر

أكد والي ولاية البليدة، كمال نويصر، اليوم الجمعة أن “147 ألف عائلة إستفادت من المساعدات الغذائية التي شرع في توزيعها منذ بداية تطبيق الحجر الصحي الشامل على الولاية”.

وأضاف الوالي أنه “تم توزيع مساعدات غذائية بدرجات متفاوتة على 147 ألف عائلة معوزة متواجدة عبر مختلف بلديات الولاية خاصة القاطنة بمناطق الظل”.

وأضاف انه تم ايضا توزيع المساعدات على “الذين فقدوا مصدر رزقهم اليومي بسبب تداعيات قرار الحجر الصحي الشامل”.

وأشار والي البليدة أن “السلطات العمومية كانت تقوم منذ بداية الأزمة بتوزيع الاعانات التي تصل الولاية من مختلف ولايات الوطن بشكل آلي”.

“لكنه وابتداءا من 16 أبريل الجاري سطرت منهجية جديدة في التوزيع ترتكز على اشراك خلايا البلديات و كذا رؤساء لجان الأحياء و ممثلي الجمعيات الخيرية والأشخاص الذين يحضون بثقة المواطنين من أجل تحديد قوائم العائلات المعنية بهدف إضفاء شفافية على العملية”، يضيف الوالي.