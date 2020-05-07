والي البليدة: 2 مليون سنتيم غرامة لكل من يخرق حظر التجول

كشف والى ولاية البليدة كمال نويصر انه سيتم فرض غرامات مالية على الأشخاص المتسببين في خرق حظر التجول بالولاية.

وأوضح والي البليدة في الصحفة الرسمية للولاية على الفيسبوك ان الغرامات تصل إلى 2 مليون سنتيم لكل من يخرق حظر التجول.

وسيتم تفعيل هذه الاليات عقب تقييم الوضعية التي تتحول إلى عقوبات مالية يتحملها المواطن للكف من هذه التصرفات.

وتأتي العقوبات للحد من التصرفات التي يقوم بها بعض المواطنين وكذا لتقييم مدى إستجابة المواطنين للحجر الصحي.

ومن جهة اخرى تأسف كمال نويصر على سلوكات بعض المواطنين الذين يتجولون أثناء فترة حظر التجوال المفروضة على الولاية.

وذلك على مستوى بعض الأحياء السكنية سواء في نهاية النهار اوحتى ليلا حيث سيتم تقييم هذه الوضعية وتتخذ إجراءات ردعية للحد من مثل هذه التصرفات

واضاف الوالي أنه سيتم تقييم بعض نشاطات التجارية التي لم تتضمنها القائمة السابقة والتي ممكن أن تمدد.