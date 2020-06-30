والي البليدة: 455 مصابا بالفيروس بمختلف مستشفيات الولاية وسيتم رفع العدد إلى  700 سرير

أكد والي ولاية البليدة، كمال نويصر، في تصريح لإذاعة البليدة، أنه لا يمكننا وقف زحف وباء كورونا إذا ظل المواطن يخرق قواعد الوقاية واستمر في رمي بقرارات الحظر الاحترازية عرض الحائط.

كما ناشد المسؤول الأول على جهاز التنفيذي بالولاية بعض المواطنين بالولاية وقف الإشاعات التي تتحدث عن وجود اكتضاض في المستشفيات.

وأكد الوالي، أن عدد لا يتجاوز 455 مصابا بفيروس كورونا يقبعون بمصالح مختلفة لكوفيد 19 عبر مستشفيات البليدة.

وكشف الوالي، أن المستشفيات التي تستستقبل الحالات المؤكدة هي مستشفى فرانتز فانون، مستشفى الفابور ، مستشفى مفتاح مستشفى العفرون وبوفاريك، وأن 600 سرير إستشفائي محضر لفائدة المصابين بالوباء.

وسيتم رفع العدد إلى 700 سرير الأسبوع القادم بعد استلام مصلحتين جديدتين لتكفل بمرضى كوفيد 19.