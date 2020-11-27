والي البويرة: إسترجاع كل عقار مُنح من طرف الدولة ولم يستغل

قال والي ولاية البويرة عبد السلام لكحل عياظ، أن كل عقار منح من طرف الدولة ولم يستغل سنقوم باسترجاعه وهذا قرار لا رجعة فيه.

على هامش لقائه بالصحافة المحلية، أن كل الدوائر التي أنهت فيها اللجنة المختصة عملها ستوزع فيها السكنات قبل نهاية السنة.

وأضاف الوالي، أنه تم خلق 10 وحدات جديدة للجنة التحقيق الإجتماعي وستكون موزعة على كل أنحاء بلدية البويرة لتسريع عملية دراسة الملفات.

وقال، أنه تم تكليف الأمين العام لدائرة البويرة بتسيير شؤون الدائرة تفاديا لمزيد من التأخر في ظل مرض رئيس الدائرة.

وكشف في ذات السياق، أنه فيما يخص السكن الهش فقد تم تكليف رئيس البلدية للتحاور مع ملاك الأحواش على مستوى بلدية البويرة و مستعدين لبدء عملية الترحيل إبتداءا من الأحد.

خاصة وأنه تم إحصاء حوالي 103 عائلة على مستوى بلدية البويرة من قاطني الاحواش التي تعود للحقبة الاستعمارية.

وفي سياق متصل، كشف الوالي عن إسترجاع حوالي 31 هكتار على مستوى الولاية لأراضي لم تستغل من طرف مالكيها.

وأكد الوالي، أنه تم الإنتهاء من كل العراقيل التي كانت تصادف الشباب من أجل الإستثمار.