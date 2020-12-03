والي البويرة يأمر بفتح مساجد كانت مغلقة بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

أمر والي البويرة لكحل عياط عبد السلام، بفتح بعض مساجد الولاية التي كان مغلقة بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وحسب بيان ولاية البويرة، فإنه سيتم الترخيص لهذه المساجد لأداء الصلوات الخمس بما فيها صلاة الجمعة وذلك بداية من يوم الغد 4 ديسمبر.

كما أن هذه المساجد المعنية، ستخضع لمراقبة واشراف مديرية الشؤون الدينية والاوقاف من خلال موظفي القطاع بالمساجد.

حيث يجب تطبيق واحترام النظام الوقائي والذي يشمل منع دخول النساء والاطفال البالغين أقل 15 سنة و الإبقاء على قاعات الصلاة والمصليات

والمدارس القرآنية مغلقة، بالإضافة الى أماكن الوضوء.

بالإضافة الى جملة من التعليمات يأتي على رأسها اجبارية ارتداء الكمامة، ووجوب استعمال كل مصلي لسجادته الخاصة وفرض احترام التباعد الجسدي بين المصلين بمسافة متر ونصف.

كما أضاف ذات البيان بأن هذه المساجد ستخضع لزيارات تفتيشية صارمة، وتقترح الغلق الفوري لأي مسجد لا يحترم تدابير الوقاية التي تم ذكرها.