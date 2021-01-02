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والي البويرة يأمر بمنع وصول الحافلات والدراجات النارية إلى أعالي تيكجدة

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والي البويرة يأمر بمنع وصول الحافلات والدراجات النارية إلى أعالي تيكجدة
بقلم ط.خير الدين

أصدر والي ولاية البويرة لكحل عياط عبد السلام، قرار يقضي بمنع وصول الحافلات والدراجات النارية الى اعالي منطقة تيكجدة.

مع منع التوقف على حواف الطرقات والمسالك المؤدية الى منطقة تيكجدة لا سيما الطريق الوطني رقم 33.

والطريق الوطني رقم 33 القديم وكل اشكال عرقة الحركة المرورية.

كما يخضع الجميع اجباريا لتعليمات مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية.

بالإضافة الى منع تجاوز كل وسائل النقل بمختلف أنواعها وبالأخص منطقة المقام على الطريق الوطني رقم 33.

وجاء هذا القرار لتفادي تكرار حادثة بقاء عائلات عالقة بمنطقة تيكجدة، كما حصل في نهاية هذا الأسبوع.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=942819

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