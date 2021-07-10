والي البويرة يؤكد منع فتح قاعات الحفلات

اصدر والي ولاية البويرة لكحل عياط عبد السلام تعليمة يذكر من خلالها بسريان قرار تجميد أنشطة الحفلات. وجاء هذا اقرار في إطار التدابير المتخدة من أجل الحد من إنشار وباء كورونا

كما أمر والي البويرة بضرورة التشديد على اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة ضد المخالفين لأحكام هذا الإجراء الوقائي.

هذا وأرسل اليوم والي البويرة تعليمة إلى رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية التابعة لإقليم الولاية

وعرفت الجزائر في الأونة الأخيرة إرتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا مع إنتشار بؤر الوباء الأمر الذي إستدعى دق ناقوس الخطر