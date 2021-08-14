والي البويرة يتفقد عملية إخماد الحرائق بالزبربر

قام والي ولاية البويرة لكحل عياط عبد السلام اليوم بزيارة ميدانية للوقوف على عملية إخماد الحرائق ببلدية الزبربر منذ يومين. اين عاين الخسائر المادية التي لحقت بالمنطقة ،أين تم تسخير وسائل مادية وبشرية تابعة لمصالح الحماية المدنية ومحافظة الغابات.

وخلال الزيالرة عاين وطائرات هيليوكوبتر تابعة للجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية ،شاحنات صهريج لبلديات الدائرة. وكذا جمعيات محلية للدائرة ومواطنين وتبقى العملية متواصلة للحيلولة دون وصولها إلى التجمعات السكانية إلى حين القضاء عليها نهائيا