والي البويرة يرخص بفتح مطاعم الرحمة في رمضان

بقلم نادية بن طاهر

بقلم نادية بن طاهر

رخص والي ولاية البويرة، اليوم الخميس، بفتح مطاعم الرحمة في شهر رمضان والبالغ عددها أقل من 20 مطعم.

وجاء هذا القرار، على هامش انعقاد دورة المجلس الشعبي الولائي.