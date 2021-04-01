والي البويرة يرخص بفتح مطاعم الرحمة في رمضان
رخص والي ولاية البويرة، اليوم الخميس، بفتح مطاعم الرحمة في شهر رمضان والبالغ عددها أقل من 20 مطعم.
وجاء هذا القرار، على هامش انعقاد دورة المجلس الشعبي الولائي.
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رخص والي ولاية البويرة، اليوم الخميس، بفتح مطاعم الرحمة في شهر رمضان والبالغ عددها أقل من 20 مطعم.
وجاء هذا القرار، على هامش انعقاد دورة المجلس…
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