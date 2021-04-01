والي البويرة يرخص بفتح مطاعم الرحمة في رمضان

أخبار الجزائر
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والي البويرة يرخص بفتح مطاعم الرحمة في رمضان
بقلم نادية بن طاهر

رخص والي ولاية البويرة، اليوم الخميس، بفتح مطاعم الرحمة في شهر رمضان والبالغ عددها أقل من 20 مطعم.

وجاء هذا القرار، على هامش انعقاد دورة المجلس الشعبي الولائي.


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